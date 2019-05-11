بالفيديو.. عبد اللاوي يطمئن:”سأجري عملية جراحية هذا الخميس”

وجّه الدولي الجزائري أيوب عبد اللاوي، مدافع نادي سيون السويسري، رسالة شكر لكل من إكتشاف إصابته بتشوه في القلب.

وصرح عبد اللاوي لـ”النهار” من ملعب عمر حمادي ببولوغين، أين حضر لقاء إتحاد العاصمة أمام أولمبي المدية.

“شكراً لجميع من ساندني خصوصا أنصار إتحاد العاصمة، وأشكرهم على الإستقبال والدعم الكبير الذي حظيت به”.

مضيفا:”سأجري عملية جراحية هذا الخميس إن شاء الله، وليست بالمعقدة ولا تهدد مشواري الكروي كما أشيع سابقا”.

وختم المدافع المحوري السابق لـ”سوسطارة”:”أنصار إتحاد العاصمة “يستاهلو” البطولة هذا الموسم، وكانوا رائعين اليوم”.