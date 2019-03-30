بالفيديو.. عبد الله الرويشد يسقط على المسرح وهذه حالته الصحية الآن

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لسقوط عنيف، للمطرب الكويتي الشهير، عبد الله الرويشد، على المسرح.

ويظهر مقطع الفيديو، تعثر الفنان، وسقوطه على الأرض بقوة، بعد انتهائه من أداء إحدى أغانيه، على المسرح.

وذلك أثناء احيائه لحفل غنائي، على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد، بالكويت، أمس الجمعة.

في حين طمأنت إدارة المركز الجمهور بأن الرويشد بخير، بعد تعرضه لحادث السقوط.

وغردت إدراة المسرح : “‏نأسف لتعثر الفنان الكبير عبدالله الرويشد قبل قليل على المسرح الوطني، ونطمئن الجمهور بأنه بصحة وعافية.. سلامات يا بوخالد”.