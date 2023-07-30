بالفيديو.. عبد اللي هداف ويمنح التعادل لأنجي أمام بوردو

قاد الدولي الجزائري حيماد عبد اللي، أمس السبت، ناديه انجي الفرنسي، لتحقيق التعادل في المواجهة الودية التحضيرية التي جمعتهم بنادي بوردو.

وشارك عبد اللي، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه أنجي، في هذه المباراة الودية التحضيرية التي دمعتهم بنادي بوردو.

كما برز الدولي الجزائري في الدقيقة الأخيرة من عمر هذا اللقاء، بتسجيله هدف التعادل لصالح أنجي، بتسديدة قوية.

وبهذا التعادل، ختم حيماد عبد اللي، تربصه الصيفي رفقة ناديه أنجي، وسيفتتح موسمه الجديد يوم السبت المقبل، بمواجه فريق ستاد لافالوا، برسم الجولة الاولى من الليغ2 الفرنسية.