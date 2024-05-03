بالفيديو.. عبد اللي يسجل هدفا عالميا ويضع قدما في الليغ 1

سجل الدولي الجزائري حيماد عبد اللي هدفا خرافيا رفقة ناديه أونجي الفرنسي أمام نادي باو في دوري الدرجة الثانية.

وقاد حيماد عبد اللي للفوز بهدف نظيف في المباراة التي شهدت إثارة كبيرة و تألق الجزائري. وهي الموقعة التي عرفت تسجيل الهدف الوحيد من قبل مهاجم الخضر على طريقة النجم البرازيلي نيمار لما كان في أوج عطائه.

ووضع عبد اللي فريقه في الدرجة الأولى، بنسبة كبيرة جدا، كما بصم على هدفه الـ 10 في الموسم الكروي.