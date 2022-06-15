بالفيديو.. عبود:”هناك أسماء جديدة ستُدعم الخضر قريبا”

كشف المُكلف بالإعلام في الاتحاد الجزائري لكرة القدم، صالح باي عبود، عن جديد المُنتخب الوطني.

حيث قال، عبود، في تصريحات لتلفزيون النهار اليوم الأربعاء عقب العودة إلى الجزائر بعد نهاية تربص الخضر بقطر.

“هناك لاعبين جدد إن شاء الله سيُدعمون الخضر في الأشهر القليلة القادمة، وهذا يتركنا نأمل في مُستقبل زاهر للمُنتخب الوطني”.

كما كان الناخب الوطني، جمال بلماضي، قد كشف أيضا في حواره سهرة الإثنين عن وجود تدعيمات جديدة للخضر قريبا.