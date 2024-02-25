بالفيديو.. عبيد هداف ويساهم في فوز فريقه باشاك شهير على غازي عنتاب

ساهم الدولي الجزائري، مهدي عبيد، أمس السبت، في الفوز الذي حققه ناديه باشاك شهير، على حساب فريق غازي عنتاب.

وبدأ مهدي عبيد، هذه المباراة التي جمعتهم بمضيفهم غازي عنتاب، بر سم الجولة الـ27 من الدوري التركي الممتاز، من على دكة البدلاء.

وسجل الدولي الجزائري، دخوله بديلا، انطلاقا من الشوط الثاني، أين نجح في الدقيقة الـ90 من تعميق الفارق لصلاح ناديه بتسجيله الهدف الثاني.

وأنهى مهدي عبيد، وناديه باشاك شهير، هذه المباراة لصالحهم، بنتيجة هدفين دون رد، على حساب مضيفهم فريق غازي عنتاب.