بالفيديو.. عبيد هداف ويقود نانت للفوز على رفقاء بودبوز

وشارك مهدي عبيد، أساسيا في هذه المباراة، أين برز في الدقيقة الـ23، بافتتاحه باب التسجيل لصالح ناديه نانت.

وبهذا تمكن لاعب الخضر، من رفع رصيده من الأهداف في هذا الموسم بألوان ناديه الجديد نانت، إلى هدفين، في جميع المنافسات.

وشارك الدولي الجزائري الآخر رياض بودبوز، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه سان تيتيان، في هذه المواجهة، التي انتهت لصالح نانت بـ2-0.

⚽️ What a goal by Mehdi Abeid ! The Algerian midfielder opens the scoring with a thunderous left-footed strike @reelM_abeid 🔥 (via @ARBFOOT) pic.twitter.com/FSFqetYuS4

