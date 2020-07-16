بالفيديو.. عبيد يروج للقميص الجديد لناديه نانت

يواصل الدولي الجزائري مهدي عبيد، تحضيراته الصيفية رفقة ناديه نانت الفرنسي، بمدينة “أنسي”، جنوب شرق فرنسا.

ونشر نادي نانت، عبر حسابه الرسمي، مقطع فيديو لعبيد، كشف من خلاله عن برنامج الفريق في يومه الرابع من هذه التحضيرات.

واختار النادي الفرنسي، لاعبه الدولي الجزائري، للكشف عن موعد عرض القميص الجديد للنادي، والذي سيكتشفه أنصار نانت أمسية اليوم الخميس.

يذكر أن مهدي عبيد، انتقل الصيف المنصرم إلى نادي نانت، بعقد يمتد إل غاية 2022، قادما إليه من نادي ديجون.