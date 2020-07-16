بالفيديو.. عبيد يروج للقميص الجديد لناديه نانت

يواصل الدولي الجزائري مهدي عبيد، تحضيراته الصيفية رفقة ناديه نانت الفرنسي، بمدينة “أنسي”، جنوب شرق فرنسا.
ونشر نادي نانت، عبر حسابه الرسمي، مقطع فيديو لعبيد، كشف من خلاله عن برنامج الفريق في يومه الرابع من هذه التحضيرات.
واختار النادي الفرنسي، لاعبه الدولي الجزائري، للكشف عن موعد عرض القميص الجديد للنادي، والذي سيكتشفه أنصار نانت أمسية اليوم الخميس.
يذكر أن مهدي عبيد، انتقل الصيف المنصرم إلى نادي نانت، بعقد يمتد إل غاية 2022، قادما إليه من نادي ديجون.
𝐀𝐧𝐧𝐞𝐜𝐲 – 𝐝𝐚𝐲 𝟒@reelM_abeid vous présente le programme du jour, rythmé par la présentation officielle du maillot 𝟚𝟘-𝟚𝟙 à 16h 😋 pic.twitter.com/1RFReJUij4
— FC Nantes (@FCNantes) July 16, 2020
التعليقات (0)