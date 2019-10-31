بالفيديو.. عبيد يوقع أول أهدافه بألوان نانت

ساهم الدولي الجزائري مهدي عبيد، في الفوز العريض الذي حققه ناديه نانت، أمس الأربعاء، أمام نادي أفسي باريس، لحساب كأس الرابطة الفرنسية.

وشارك مهدي عبيد، أساسيا في هذه المباراة، التي فاز بها ناديه نانت، بنتيجة عريضة 8-0، أمام أفسي باريس، في الدور الـ16 من كأس الرابطة الفرنسية.

وساهم الدولي الجزائري في هذا الفوز العريض لناديه، أين اختتم مهرجان الأهداف، بتوقيعه للهدف الثامن والأخير في هذه المباراة بطريقة جميلة.

وبهذا يواصل مهدي عبيد، تألقه في أول موسم له بألوان نادي نانت، أين أصبح ركيزة أساسية في تشكيلة مدربه كريستيان غوركيف.