بالفيديو.. عبيد يوقع هدفه الثاني في الدوري الإماراتي

الرياضة
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بالفيديو.. عبيد يوقع هدفه الثاني في الدوري الإماراتي صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

وقع أمسية اليوم الجمعة النجم الدولي الجزائري مهدي عبيد هدفه الثاني في الدوري الإماراتي مع فريقه الجديد النصر.

متوسط ميدان الخضر منح التقدم لعميد الكرة الإماراتية في الدقيقة ال45+2 ضد الضيف بني ياس.

هدف بطل إفريقيا رفقة الخضر جاء بتسديدة قوية بالرجل اليمنى من مشارف منطقة العمليات.

يُذكر أن عبيد سجل أيضا هدف في منافسة كأس الإمارات.


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