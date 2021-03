بالفيديو.. عبيد يوقع هدفه الثاني في الدوري الإماراتي

متوسط ميدان الخضر منح التقدم لعميد الكرة الإماراتية في الدقيقة ال45+2 ضد الضيف بني ياس.

هدف بطل إفريقيا رفقة الخضر جاء بتسديدة قوية بالرجل اليمنى من مشارف منطقة العمليات.

يُذكر أن عبيد سجل أيضا هدف في منافسة كأس الإمارات.

🇩🇿⚽️ GOAL Mehdi Abeid! The Algerian midfielder scores his 2nd goal of the season for Al Nasr #TeamDZ pic.twitter.com/aYljqvwSCC

