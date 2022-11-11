بالفيديو.. عبيد يُسجل هدفا رائعا في الدوري الإماراتي

وقع أمسية اليوم الجمعة اللاعب الدولي الجزائري، مهدي عبيد، هدفا رائعا في الدوري الإماراتي مع فريقه خورفكان.

حيث قاد متوسط ميدان الخضر فريقه للفوز أمام الظفرة برباعية كاملة مُقابل ثلاثة أهداف في لقاء الجولة الـ10.

وسجل لاعب فريق نانت الفرنسي السابق الهدف الثالث لخورفكان في الدقيقة الـ63.

ويُعتبر هذا الهدف الثاني لعبيد بقميص فريقه الجديد بعدما تعاقد معه قادما من مواطنه النصر.