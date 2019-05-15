بالفيديو.. عبيد يُفاجئ بلماضي والجميع في “ديجون” !!

عكس كل التوقعات عاد النجم الدولي الجزائري “مهدي عبيد” للتدريبات الجماعية مع فريقه “ديجون” الفرنسي.

وكان من المقرر أن يعود متوسط ميدان الخضر للميادين بصفة رسمية بمناسبة الجولة ال38 والآخيرة من الدوري الفرنسي.

وتدرب “عبيد” لأول مرة مع المجموعة اليوم الأربعاء بعد الإصابة التي تلقاها بمناسبة مواجهة “الخضر” ضد “تونس”.

ويُعول “عبيد” على المشاركة ضد “البياسجي” في الجولة ال37 ولفت أنظار “بلماضي” من جديد قبل “الكان”.