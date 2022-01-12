بالفيديو.. عجوز مشلولة تفترش الشارع تتعرض لسرقة أدويتها بالعاصمة

روى حراقة ناجيان من الموت في هجرة غير شرعية، عبر زورق السريع، القصة الكاملة من بداية رحتلهم إلى غاية نهايتها المأساوية. كما قال أحد الناجين المدعو “أيمن” أن الحكاية بدأت يوم الأحد 2 جانفي على الساعة التاسعة ليلا.

وأشار “أيمن” في السياق ذاته، إلى أن الزورق السريع انطلق من اليابسة على بعد 5 أمتار، عاد إلى الخلف لانزال اثنين من الشباب. لأن الزورق كان فيه ضغط، في حين أصدقاء “المرشد” صاحب المهمة كانوا يريدون ان يصعد المزيد من الشباب إلا انه رفض ذلك.

و عند عودته –يضيف المتحدث- اصطدم بالأحجار الكبيرة، لكن صديق صاحب الزورق أكد له أنه لا يوجد أي خطر أو عطب فيه. كما تابع أحد النجاة من الموت، أن الشباب قراوا الرآن وتوكلوا على الله، و عندما بقي 30 كلم على ارميليا، بدأ الزورق بالصعود والهبوط بشكل غير طبيعي. وعندها –يقول ايمن- بدأ الماء بالصعود الى الأرجل.

كما أضاف، المتحدث وهو يتحدث بتأثر أن الذين كانوا معه خافوا كثيرا، و بدأ الأمر يزداد خطورة عندما هبط الزورق بالكامل. وأكمل أيمن الحديث “انا والمرشد وصديقيه سبحنا حتى وصلنا لباخرة السلع وتركنا ورائنا الناس يصرخون “الله أكبر الله أكبر”.