بالفيديو.. عجوز مصري يوقع عقد إحترافي ويتمنى المشاركة مع منتخب الفراعنة!

أعلن الإتحاد المصري لكرة القدم، عن توقيع عقد إحترافي لأكبر لاعب في العالم ويتعلق الأمر باللاعب عز الدين بهادر الذي يبلغ من العمر 75 عاما.

ونشر حساب الإتحاد المصري لكرة القدم على الفايسبوك صورا للمدير التنفيذي للإتحاد وليد العطار عند استقباله اللاعب بهادر ومسؤولي نادي “6 أكتوبر” في مكتبه، عند حضورهم لاستكمال إجراءات تسجيل اللاعب.

يذكر أنه قد أعلن قبل أيام عن تمديد اللاعب الياباني كازويوشي ميورا، المولود في فيفري 1967، ويبلغ حاليا 53 عاما، عقده مع ناديه الياباني “يوكوهاما اف سي” للمرة الثالثة، وقد اعتبر أكبر لاعب محترف سنا في ملاعب كرة القدم حول العالم، لكن بهادر يعد أكبر سنا بكثير إذ يبلغ من العمر 75عاما!

ونشر موقع “اليوم السابع” فيديو لتدريب عز الدين بهادر، أكبر محترف بالدورى المصرى، والذى تم قيده فى فريق 6 أكتوبر أحد أندية القسم الثالث، والذى يستعد لدخول موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية مع بدء مشاركته مع ناديه فى المباريات التى دعا لها مندوبو الموسوعة.