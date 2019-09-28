بالفيديو..عداء غيني يدخل التاريخ بموقفه الإنساني خلال مونديال الأندية

دخل العداء “نرايما سنوكار” التاريخ بموقفه الإنساني خلال مونديال ألعاب القوى بالعاصمة القطرية الدوحة بعد مساعدته للعداء “جوناثان بازبي” الذي كان على وشك الإنهيار.

وكان العداء “جوناثان بازبي” منهكا في نهاية تصفيات سباق 5 الاف عندما هب الى مساعدته منافس له، ما جعل جمهور ستاد خليفة الدولي يقف مصفقا للروح الرياضية.

وقام عداء غينيا بيساو “برايما سونكار دابو” بمساعدة بازبي في الامتار الـ25 الاخيرة عندما ادرك عدم استطاعة الاخير اكمال السباق.

وانهى العداءان، وكلاهما الممثل الوحيد لبلاده في هذه البطولة، السباق باكثر من 18 دقيقة لكنهما حظيا بلفتة من الجمهور الذي وقف لتحيتهما.

وعلق دابو، البالغ من العمر 26 عاما، على الحركة الجميلة التي قام بها، قائلا “كل ما أردته هو مساعدته على إنهاء السباق. أردت مساعدته على تجاوز خط النهاية. أعتقد أن أي شخص كان سيفعل الأمر ذاته في هذا الوضع”.