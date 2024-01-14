بالفيديو.. عدلي يبصم على أول أهدافه بقميص ميلان

تمكن الدولي الجزائري ياسين عدلي من تسجيل أول هدف له بقميص فريقه ميلان في مباراة روما اليوم الأحد، ضمن منافسة الكالتشيو.

وسجل ياسين عدلي الهدف الأول في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، في المباراة التي جرت بملعب “سان سيرو”.

ونال عدلي ثناء النجم السويدي والعضو في إدارة ميلان زلاتان ابراهيموفتيش الذي صفق كثيرا على الهدف الجميل.

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