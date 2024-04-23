بالفيديو.. عدلي ينفجر ويخاطب إدارة ميلان بتصريح ناري

انفجر متوسط ميدان ميلان ياسين عدلي في وجه إدارة ناديه بعد الخسارة القاسية التي مني بها أمس رفقة زملائه في الداربي أمام انتر الذي فاز بلقب “الكالتشيو”.

وقال ياسين عدلي في تصريح ناري الذي نقله موقع “ميلان ماترز” “إذا أراد النادي الفوز فعلا بالمباريات واللقب، يجب أن يكون لدينا فريق قوي ونحتاج إلى لاعبين أقوياء”. في مطالبة منه القيام بعملية استقدامات نوعية وعدد من النجوم.

كما أضاف عدلي في تصريحه الذي قد يفتح له أبواب المغادرة مستقبلا “يعتمد مشروعان على عدة سنوات و لايزال طويلا لكن علينا أن نفعل أكثر من ذلك و بكثير”.

إلى جانب ذلك” نشر موقع “ميلان ماترز” لحظة غضب صاحب الأصول الجزائرية حينم قام بتكسير “قلاسيار ماء” التي كانت متواجدة في بنك الاحتياط. و كان ذلك خلال دقائق فقط بعد القيام باستبداله من طرف بيولي.