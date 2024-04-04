بالفيديو.. “عدل” تعلن عن بيع فيلات منجزة ابتداء من هذا التاريخ

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره – عدل – عن فتح التسجيلات عبر المنصة الإلكترونية. الخاصة ببيع فيلات منجزة في إطار برنامج الترقوي الحر.

وسيتم فتح التسجيلات عبر المنصة الإلكترونية يوم 15 أفريل 2024 على الساعة 10 صباحا.

ودعت عدل المواطنين الجزائريين داخل الوطن وخارجه الراغبين في إقتنائها ، التسجيل بالموقع الإلكتروني www.aadl.com.dz. وبعدها التوجه إلى خانة سكنات الترقوي الحر Logement Promotionnel Libre.

وتعرض كبداية عن بيع 24/40 فيلا ترقوية حرة + حديقة المتواجدة بـ UV19 بالمدينة الجديدة علي منجلي بولاية قسنطينة.