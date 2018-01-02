بالفيديو.. عدم تسجيل أي خسائر مادية أوبشرية في زلزال البليدة

أفادت مصالح الحماية المدنية، عن عدم تسجيل أي خسائر بشرية أومادية لحد الساعة، من جراء الهزة الأرضية التي ضربت البليدة.

وأوضح ذات المصدر، أن الهزة ضربت في حدود الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، وأحدتث حالة من الخوف والهلع وسط السكان

وأضاف المصدر، خروج العديد من المواطنين إلى الشوارع خوفا من تبعات هذه الهزة، ويتم تتلقي لغاية الآن أي نداء استغاثة.

و لم تسجل أي تدخل، وأن وحدات الحماية المدنية، تقوم حاليا بخرجات تعرف، وإستطلاع لمعاينة الوضع.

وللإشارة، فقد شعر سكان الولايات المجاورة للبليدة على غرارالعاصمة، وتيزي وزو، وكذا عين الدفلى، وأيضا بومرداس بهذه الهزة.

والتي بلغت 5 درجات على سلم ريشتر، وموقعها على بعد 4 كلم جنوب غرب بلدية وادي جر دائرة العفرون بالبليدة.