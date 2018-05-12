بالفيديو.. عرامة:”هذه دموع الفرحة وأهدي التتويج لأنصار السياسي”

أكد المدير العام الرياضي لفريق شباب قسنطينة طارق عرامة أنه يُهدي التتويج بلقب البطولة للسنافر اللذين ساندوا الفريق طيلة الموسم.

وقال عرامة في تصريح حصري لتلفزيون النهار مباشرة بعد نهاية اللقاء:”تعبنا عليها بزاف والحمد الله فرحنا أنصارنا الّأوفياء اللذين ساندونا طيلة الموسم”.

“هذه دموع الفرحة وبداية من الموسم المقبل سنلعب على الألقاب وفقط لأن السياسي فريق كبير لا يستحق اللعب على السقوط”.

“نشكر السلطات الولائية لقسنطينة وعلى رأسهم الوالي الذي ساندنا كثيرا هذا الموسم إضافة للشركة الراعية الأبار”.

“لم أكن أنتظر التتويج بداية الموسم لكن شعور لا يوصف أن تتوج كلاعب وكرئيس للفريق”.