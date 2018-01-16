بالفيديو.. عرامة لم يتقبل الخسارة أمام سوسطارة و”حب يخلّطها”

لم يتقبل رئيس شباب قسنطينة طارق عرامة الخسارة التي مني بها ناديه أمام إتحاد العاصمة بهدف لصفر لحساب الدور الـ16 من كأس الجمهورية.

حيث توجه نحو المدرجات الخاصة بأنصار سوسطارة مستفزا إياهم ومشيرا إليهم كما توعدهم في لقاء العودة من البطولة الذي سيلعب بملعب حملاوي.

وهو ما جعل عناصر الأمن تتدخل لإيقافه لتفادي حصول أي تجاوزات الغضب الكبير الذي سببه في مدرجات الإتحاد التي إنهالت عليه بوابل من الشتائم.

في الوقت الذي يجب على رؤساء النوادي أن يكونوا مثالا للروح الرياضية في الملاعب وليس العكس.