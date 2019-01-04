بالفيديو.. عرامة يرد على حطاب:”حنا مانزوروش تاريخنا”

رد المدير العام الرياضي لفريق شباب قسنطينة طارق عرامة على تصريحات وزير الشباب والرياضة محمد حطاب اليوم الجمعة.

وقال عرامة في تصريحات لتلفزيون النهار بعد نهاية لقاء النصرية:”هذا تاريخنا وحنا علابالنا بلي فريق شباب قسنطينة يضع على شعاره 1898 ومانقدروش نشوهو تاريخنا”.

“إذا كان وزير الشباب والرياضة السيد محمد حطاب الذي أحترمه لديه الدليل بأن مولودية الجزائر هو العميد فليُظهره لنا”.

“كاين المؤرخين وكاين الكتب التي تثبت بأننا العميد ولا يجب تزوير التاريخ وفي قرعة رابطة أبطال إفريقيا مؤخرا حطو الشعار تاعنا بتاريخ 1898”.