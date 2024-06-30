بالفيديو.. عرض مجسم كأس الجزائر بمقر شركة “موبيليس”

تم عرض مجسم كأس الجزائر، اليوم الأحد، بمقر شركة “موبيليس” بباب الزوار، الراعي الرسمي لهذه المنافسة.

وتم استعراض مجسم كأس الجمهورية، تحسبا للنهائي المقررة يوم 5 جويلية الداخل، والذي سيجمع فريقي مولودية الجزائر، وشباب بلوزداد.

ومن المقرر أن يتم غدا الإثنين، عرض مجسم الكأس، أمام أنصار شباب بلوزداد، بالمركز الثقافي “لخضر رباح” ببلوزداد من الساعة العاشرة صباحا وإلى غاية الرابعة مساء.

كما ستزور السيدة الكأس، معقل أنصار فريق مولودية الجزائر، بباب الواد، يوم الثلاثاء المقبل، انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا وإلى غاية الرابعة مساء.