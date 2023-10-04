بالفيديو.. عروس العراق تفجع بوفاة فرد جديد من عائلتها

وثق مقطع فيديو جديد انهيار الفتاة العراقية حنين المعروفة إعلامياً بعروس الحمدانية. خلال تشييع جثمان والدها، الذي لحق بوالدتها وشقيقها إثر الحريق الهائل الذي شب في زفافها.

ولقي الأب مصرعه، الثلاثاء، متأثراً بإصابته في حريق قاعة الزفاف بالحمدانية بمحافظة نينوى شمال العراق.

وأظهرت لقطات متداولة للعروس، البالغة من العمر 18 عاماً، وهي تسير وراء نعش والدها، وترتدي ملابس سوداء. مستندة إلى زوجها ريفان (27 عاماً) وامرأة أخرى. وبدت في حالة انهيار تام وهي تبكي مرددةً: «ياربي»، فيما حاولت سيدة تهدئتها.

وجاءت تلك المشاهد المؤثرة بالتزامن مع إعلان دائرة صحة نينوى، ارتفاع عدد ضحايا فاجعة الحمدانية إلى 119 شخصاً.

وفقدت العروس حنين عشرة من أفراد عائلتها، بينهم والدتها وشقيقها في هذا الحريق، فيما خسر زوجها ريفان 15 من أقاربه.

يشار إلى أن نتائج التحقيقات الحكومية في هذا الحريق الهائل الذي شب بقاعة الزفاف. أظهرت أن السبب هو تقصير جسيم وعدم توفير مستلزمات السلامة في القاعة.