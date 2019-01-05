بالفيديو.. عريبي:”أتمنى السير على خطى بونجاح وإفراح أنصار “ليتوال””

أكد المهاجم الجزائري الجديد لفريق “النجم الساحلي” التونسي “كريم عريبي” أنه يتمنى السير على خطى مواطنه “بغداد بونجاح”.

وقال “عريبي” في تصريحات للموقع الرسمي لليتوال:”جئت لفريق النجم الساحلي التونسي من أجل إثبات إمكانياتي خاصة وأنني إلتحقت بفريق كبير مر عليه العديد من اللاعبين الكبار على غرار مواطني بغداد بونجاح الذي يُعتبر محبوب الجميع هنا”.

“أتمنى أن أسير على خطى بغداد بونجاح وأُفرح جمهور النجم الساحلي الكبير الذي رحب بي وأكون في مستوى تطلعات الجميع خاصة من وضع في ثقته”.

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