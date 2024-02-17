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الرياضة

بالفيديو.. عريبي هدافا رفقة أحد السعودي

بقلم محمد لمين صحراوي
بالفيديو.. عريبي هدافا رفقة أحد السعودي
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منح اللاعب الجزائري، كريم عريبي، ناديه أحد السعودي، التقدم في لقاءه الجاري حاليا أمام الضيف هجر، برسم الجولة الـ 18 من دوري “يلو”.

وشارك الهداف السابق لشباب بلوزداد، بديلا في المرحلة الثانية. ونجح في منح ناديه الأفضلية بهدف برأسية عند الدقيقة الـ 78، حينما كان الفريقان متعادلان بهدف لمثله.

وللإشارة فإن المواجهة، شهدت مشاركة الثنائي الجزائري الآخر، هاريس بلقبلة، ورياض بودبوز، ضمن التشكيلة الاساسية من جانب نادي أحد.

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