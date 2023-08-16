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الرياضة

بالفيديو.. عريبي هدافا ويقود أحد للفوز في دوري يلو السعودي

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. عريبي هدافا ويقود أحد للفوز في دوري يلو السعودي
عريبي
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سجل الدولي الجزائري كريم عريبي أول أهدافه مع نادي احد السعودي خلال مواجهة اليوم الأربعاء، التي جمعته بنادي هجر.

وقاد كريم عريبي، فريقه للفوز بثنائية مقابل صفر، حيث سجل الهدف الثاني في الدقيقة 47 من المباراة المثيرة من دوري يلو السعودي.

كما احتفل كريم عريبي بطريقته الخاصة، وهي الاحتفالية التي صنعت الحدث لدى وسائل الإعلام السعودية.

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