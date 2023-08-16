بالفيديو.. عريبي هدافا ويقود أحد للفوز في دوري يلو السعودي
سجل الدولي الجزائري كريم عريبي أول أهدافه مع نادي احد السعودي خلال مواجهة اليوم الأربعاء، التي جمعته بنادي هجر.
وقاد كريم عريبي، فريقه للفوز بثنائية مقابل صفر، حيث سجل الهدف الثاني في الدقيقة 47 من المباراة المثيرة من دوري يلو السعودي.
كما احتفل كريم عريبي بطريقته الخاصة، وهي الاحتفالية التي صنعت الحدث لدى وسائل الإعلام السعودية.
🅰️ صناعة عـ”الهاااااادي” من العتيبي👍🏼
⚽️.. وهدف ثاني من عريبي الجزائري🇩🇿
🎦 شاهدوا هدف التعزيز للجبل 🤎💛#نادي_أحد #دوري_يلو #FDL #YallaOhod pic.twitter.com/auV8k5Z59W
— نادي أُحـد الـسـعـودي (@OHOD1936) August 16, 2023
😡 Warrior Karim Oribi 💪🏼😍⚽️🤎💛@FDL_KSA #نادي_أحد #دوري_يلو #FDL #YallaOhod pic.twitter.com/lYzukqhwMs
— نادي أُحـد الـسـعـودي (@OHOD1936) August 16, 2023
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