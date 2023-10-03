بالفيديو.. عريبي هدافا و يشارك في فوز مبهر لأحد في السعودية
بقلم عزيز طالبي
شارك الدولي الجزائري كريم عريبي في الفوز المبهر لفريقه أحد أمام نادي الجندل ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري “يلو” السعودي.
وافتتح كريم عريبي المهرجان التهديفي في الدقيقة 17 قبل أن تستكمل الرباعية عن طريق زملائه في نادي أحد خلال المباراة التي لعبت داخل القواعد.
ويواصل عريبي مهمته التسجيل بنجاح تام، بعدما سبق له و سجل أمام نادي هجر في البطولة السعودية.
د17‘⚽️ هدف لـ @OHOD1936
كريم عريبي يفتتح التسجيل 👏#أحد_الجندل #دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/hjQ0NegiP0
— دوري يلو (@FDL_KSA) October 3, 2023
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