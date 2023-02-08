بالفيديو.. عريبي هداف في أول ظهور له مع القادسية

سجل المهاجم الجزائري، كريم عريبي، اليوم الأربعاء، انطلاقة جد موفقة مع ناديه الجديد القادسية، في مباراتهم أمام فريق العروبة.

وبدأ عريبي هذه المباراة من على كرسي بدلاء ناديه القادسية، قبل أن يتم اقحامع في الشوط الثاني، أين كانت النتيجة تشير للتعادل السلبي.

كما برز المهاجم الجزائري بقوة في الدقيقة الـ83، من خلال تسجيله الدف الاول لناديه القادسية والوحيد في هذه المواجهة.

وانتهت هذه المباراة بفوز كريم عريبي وناديه القادسية بنتيجة هدف دون رد، على حساب فريق العروبة.