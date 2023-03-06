بالفيديو.. عريبي يبصم على هدف جديد رفقة القادسية

أضاف المهاجم الجزائري كريم عريبي، لاعب نادي القادسية، هدف جديد إلى رصيده، في المباراة التي جمعتهم اليوم الإثنين بنادي الحزم.

وشارك عريبي، أساسيا كعادته ضمن تشكيلة ناديه القادسية، في هذه المباراة التي جمعتهم بالحزم، لحساب الجولة الـ24 من الدوري السعودي.

كما برز المهاجم الجزائري بقوة في الدقيقة السابعة من الشوط الاول، أين افتتح باب التسجيل لصالح القادسية برأسية محكمة.

وسجل عريبي هدف ثاني جميل في الدقيقة الـ43 من عمر المباراة، إلا أن حكم اللقاء رفضه بداعي التسلل.

وانتهت هذه المواجهة بتعادل كريم عريبي، وناديه القادسية، بهدف لمثله امام الضيف فريق الحزم.