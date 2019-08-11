بالفيديو.. “عريبي” يتألق مع “ليتوال” ضد “حافيا كوناكري”

الرياضة
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بالفيديو.. “عريبي” يتألق مع “ليتوال” ضد “حافيا كوناكري” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

منح المهاجم الجزائري “كريم عريبي” فريقه “النجم الساحلي التونسي” التقدم في المواجهة التي تجمعه بحافيا كوناكري الغيني.

في ذهاب الدور التمهيدي لمنافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا.

وجاء هدف اللاعب السابق لفريق دفاع تاجنانت برأسية رائعة خادعت حارس مرمى المُضيف.


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