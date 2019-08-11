بالفيديو.. “عريبي” يتألق مع “ليتوال” ضد “حافيا كوناكري”

منح المهاجم الجزائري “كريم عريبي” فريقه “النجم الساحلي التونسي” التقدم في المواجهة التي تجمعه بحافيا كوناكري الغيني.
في ذهاب الدور التمهيدي لمنافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا.
وجاء هدف اللاعب السابق لفريق دفاع تاجنانت برأسية رائعة خادعت حارس مرمى المُضيف.
BUT KARIM ARIBI ! L'attaquant algérien ouvre le score pour l'Étoile du Sahel après seulement 2 minutes de jeu en #CAFCL contre le Hafia Conakry #TeamDZ (cc @dzfoot @AfricaFooty) pic.twitter.com/uT6LZlEpLn
— Walid Bylka Videos (@bylka613_vids) August 11, 2019
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