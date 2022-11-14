بالفيديو.. عريبي يرد بقوة:”الانتقادات تعني أنني موجود”

رد مُهاجم فريق شباب بلوزداد، كريم عريبي، بقوة على الانتقادات التي طالته بعد استدعاءه للمُنتخب الوطني الأول.

حيث قال، عريبي، في تصريحات لوسائل الإعلام في المنطقة المُختلطة للخضر التي بُرمجت أمسية اليوم الإثنين.

“سأعمل بقوة خلال التربص الحالي، وفي حال منحي الفرصة سأُبرهن على امكانياتي لتغيير وجهة نظر البعض بخصوصي”.

كما أضاف:”أشكر الناخب الوطني على ثقته في شخصي، وأتمنى أن أكون في المستوى، والانتقادات تعني أنني موجود”.

قبل أن يختم:”الانتقادات تسمح لي بتطوير مستواي، ويجب أن أرد عليها في الميدان”.