بالفيديو.. عريبي يسجّل ويحتفل رفقة والدته بطريقة تبهر السعوديين

صنع الدولي الجزائري كريم عريبي الحدث في دوري “يلو” السعودي بعد قيامه بلقطة إنسانية وعاطفية اتجاه والدته .

وكان كريم عريبي قد سجّل هدفا رفقة ناديه القادسية خلال مواجهة الخلود في البطولة السعودية، قبل أن يتوّج صوب والدته التي كانت متواجدة في المدرجات، وهي التي بادلته التحية وقامت بالاحتفال بطريقتها الخاصة.

وعنون موقع “قول” السعودي خطوة مهاجم الخضر السابق “أجمل لقطة ستشاهدها في يومك”.

كما أضاف “رقص واحتفال والدة كريم عريبي بعد تسجيل نجلها هدف لصالح القادسية”.

وسيساهم هدف عريبي في بقاء فريقه بنسبة كبيرا جدا في دوري يلو.

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