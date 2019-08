بالفيديو .. عريبي يمضي على سوبر هاتريك في رابطة الأبطال

ويدين النادي التونسي لمهاجمه عريبي بهذا الفوز المسجل بنتيجة سبعة اهداف لهدف، بعد إمضاءه لرباعية كاملة وتقديمه تمريرة حاسمة.

وأبدى عريبي في تصريح خص به موقع النادي إرتياحه لنتيجة المباراة التي كانت سهلة حسبه نتيجة إتباع تعليمات المدرب وتطبيقها.

🇩🇿 Magnificent performance by striker Karim Aribi for Etoile du Sahel in the #CAFCL today with 4 brilliant goals and an assist vs Hafia Conakry ! Aribi is the top scorer of the #CAFCL with 5 goals already #TeamDZ pic.twitter.com/tmTRHg0AKK

— DZfoot English 🇩🇿 (@DZfoot_EN) August 24, 2019