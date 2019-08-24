بالفيديو .. عريبي يمضي على سوبر هاتريك في رابطة الأبطال

قاد المهاجم الجزائري كريم عريبي، فريقه النجم الساحلي التونسي، اليوم السبت إلى فوز كاسح وتأهل مستحق، على حساب حافيا كوناكري الغيني.

ويدين النادي التونسي لمهاجمه عريبي بهذا الفوز المسجل بنتيجة سبعة اهداف لهدف، بعد إمضاءه لرباعية كاملة وتقديمه تمريرة حاسمة.

وأبدى عريبي في تصريح خص به موقع النادي إرتياحه لنتيجة المباراة التي كانت سهلة حسبه نتيجة إتباع تعليمات المدرب وتطبيقها.