بالفيديو.. عريبي يواصل التألق بهدف جديد ويُطرد بالبطاقة الحمراء

بصم النجم الجزائري “كريم عريبي” على هدف جديد مع فريقه “النجم الساحلي” التونسي أمسية اليوم الثلاثاء.

في مواجهة “الهلال” السوداني التي تدخل في إطار عودة الدور الربع النهائي من منافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وجاء هدف عريبي في الدقيقة ال36 وكان هدف التعادل “لليتوال” قبل أن يُسجل زميله “كشريدة” الهدف الثاني في الدقيقة ال80.

وتعرض المهاجم الجزائري للطرد بالبطاقة الحمراء في الدقيقة ال45+5 لكن ذلك لم يمنع فريقه من الفوز بهدفين لهدف.

والتأهل للدور النصف النهائي من منافسة كأس الكاف مُستفيدا من فوزه ذهابا بسوسة بثلاثية لهدف.