بالفيديو.. “عريبي” يُسجل أول أهداف نهائي “كأس زايد”

تمكن الجزائري، “كريم عريبي” من تسجيل أول أهداف نهائي “كأس زايد للأندية البطلة” والمُقام حاليا في دولة الإمارات العربية المُتحدة.

واستطاع المُهاجم الأسبق لنادي “شباب بلوزداد” من زيارة شباك الهلال السعودي، برأسية رائعة، لم يتمكن حارس هذا الأخير من صدها.

وواصل إبن الرغاية بروزه، وكاد أن يُوقع على ثاني أهداف اللقاء، عندما تواجد وجها لوجه مع المرمى ولكنه إفتقد للتركيز.