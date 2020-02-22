بالفيديو.. عزي يوقع أول أهدافه في الدوري القطري ويتعادل أمام بونجاح

بصم المدافع الجزائري، أيوب عزي، اليوم السبت، على أول أهدافه في الدوري القطري، بألوان ناديه الجديد أم صلال.

وشارك أيوب عزي، أساسيا ضمن تشكيلة فريقه أم صلال، في هذه المباراة، التي واجه فيها مواطنه بغداد بونجاح، وناديه السد القطري.

وبرز المدافع السابق لملودية الجزائر، في الدقيقة الـ24 من عمر هذه المواجهة، أين سجل الهدف الأول لصالح فريقه، برأسية محكمة، قبل أن تنتهي هذه المواجهة بالتعادل الإيجابي 2-2.

ويعد هذا الهدف، هو الأول لأيوب عزي، في الدوري القطري، منذ انضمامه لنادي أم صلال، في الميركاتو الشتوي المنصرم.