بالفيديو.. عسلة: “تعرضت للتهديد والسب من لاعب أبها”

كشف الدولي الجزائري مليك عسلة، حارس نادي الحزم السعودي، ما حدث له أمس الأربعاء، مع لاعب نادي أبها، والذي دفعه للدخول في مناوشات معه.

وصرح مليك عسلة، للصحافة السعودية: “لاعب فريق أبها، كان يتفوه بكلام غير مقبول وتهديدات، وعمار الدحيم، سبني خلال سير المباراة”.

وأضاف: “حضرت إلى السعودية بامكانياتي، واليوم أتخذ رد فعل، ولا أريد أن يحدث لي ما حدث للحارس مبولحي، لكن أريد أن يعرف الناس ما حدث لي من لاعبي أبها”.

وأردف الحارس السابق لشبيبة القبائل: “من تهجم علي وحاول التقليل مني، عليه البحث في “اليوتوب”، ليشاهد من هو مليك عسلة، وأنا أمثل منتخب عريق هو الجزائر، وجئت إلى ها بقيمتي كلاعب دولي”.

وختم مليك عسلة: “أحمد الله على الفوز، بعد النتائج السلبية، وهزيكتنا أمام الرائد كانت صعبة، وكان علينا الرد، سنسعى للفوز على الفتح في المباراة القادمة”.