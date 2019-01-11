بالفيديو.. عسلة يتألق أمام التعاون وينقذ فريقه من الهزيمة

قدم مليك عسلة، حارس نادي الحزم السعودي، مباراة كبيرة، أمس الأخميس، أمام نادي التعاون، أين جنب فريقه خسارة هذه المواجهة.

ولعب مليك عسلة، دورا كبيرا في تحقيق ناديه الحزم، للتعادل الإيجابي في هذه المباراة، من خلال تصديه للعديد من الأهداف المحققة.

وكان عسلة، رفقة ناديه الحزم، متأخرين في النتيجة بـ1-0، قبل أن يتمكنو من تسجيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ونال مليك عسلة، إشادة كبيرة، من الصحافة السعودية، نظير أدائه في هذه المباراة، ودوره في افتكاك نادي الحزم لنقطة مهمة أمام التعاون.