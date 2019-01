بالفيديو.. عسلة يتألق أمام التعاون وينقذ فريقه من الهزيمة

ولعب مليك عسلة، دورا كبيرا في تحقيق ناديه الحزم، للتعادل الإيجابي في هذه المباراة، من خلال تصديه للعديد من الأهداف المحققة.

وكان عسلة، رفقة ناديه الحزم، متأخرين في النتيجة بـ1-0، قبل أن يتمكنو من تسجيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ونال مليك عسلة، إشادة كبيرة، من الصحافة السعودية، نظير أدائه في هذه المباراة، ودوره في افتكاك نادي الحزم لنقطة مهمة أمام التعاون.

🇩🇿 مبارت مليك عسله ضد التعاون من دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

Malik Asselah vs Al-Taawon in the KSA League 🇸🇦 pic.twitter.com/exrJvnvZCn

— Walid Bylka Videos (@bylka613_vids) January 11, 2019