بالفيديو.. عسلة يتألق مُجددا ويصد ركلة جزاء أمام إتحاد جدة
بقلم حواز عبد النور
تألق أمسية اليوم الخميس الحارس الجزائري “ماليك عسلة” مع فريقه “الحزم” في مواجهة “إتحاد جدة”.
عسلة صد ركلة جزاء بطريقة رائعة نفذها النجم السعودي الكبير فهد المولد في الدقيقة 90+9.
وانهزم زملاء الحارس الجزائري بهدف يتيم دون رد لحساب الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمُحترفين.
وتُعتبر هذه ثالث ركلة جزاء يصدها حارس النصرية السابق هذا الموسم مع فريقه الحزم.
ثالث بلنتي يتصدا له عسله
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— د. صالح آل سالم اليامي (@BhSaleh) October 28, 2021
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