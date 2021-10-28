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الرياضة

بالفيديو.. عسلة يتألق مُجددا ويصد ركلة جزاء أمام إتحاد جدة

بقلم حواز عبد النور
بالفيديو.. عسلة يتألق مُجددا ويصد ركلة جزاء أمام إتحاد جدة
عسلة يُبهر
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تألق أمسية اليوم الخميس الحارس الجزائري “ماليك عسلة” مع فريقه “الحزم” في مواجهة “إتحاد جدة”.

عسلة صد ركلة جزاء بطريقة رائعة نفذها النجم السعودي الكبير فهد المولد في الدقيقة 90+9.

وانهزم زملاء الحارس الجزائري بهدف يتيم دون رد لحساب الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمُحترفين.

وتُعتبر هذه ثالث ركلة جزاء يصدها حارس النصرية السابق هذا الموسم مع فريقه الحزم.

رابط دائم : https://nhar.tv/zcsrP
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