بالفيديو.. “عسلة” يثور بعد شتم والدته من مساعد مدرب “الهلال”

أقام الحارس الدولي الجزائري لفريق الحزم السعودي “ماليك عسلة” الدنيا ولم يُقعدها بعد نهاية مواجهة الضيف “الهلال” أمسية اليوم الخميس.

المواجهة التي تدخل لحساب الجولة ال13 من الدوري السعودي للمحترفين انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.

“عسلة” اتهم مُساعد مدرب الهلال بشتم والدته أثناء تنفيذه لضربة 6 أمتار مؤكدا ان الشخص المذكور شتم أيضا لاعبي الحزم أثناء أطوار المواجهة.

حادثة “عسلة” لقيت تعاطفا كبيرا من رواد “التويتر” في السعودية والذين أطلقوا عبارة:”أمك هي أمنا ياماليك عسلة”.