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الرياضة

بالفيديو.. عسلة يصد ركلة جزاء في الوقت القاتل أمام الهلال

بقلم حواز عبد النور
بالفيديو.. عسلة يصد ركلة جزاء في الوقت القاتل أمام الهلال
عسلة يواصل صنع الحدث في السعودية
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تألق أمسية اليوم الخميس الحارس الدولي الجزائري “ماليك عسلة” مع فريقه الحزم أمام الهلال في الدوري السعودي للمُحترفين.

مواجهة الجولة السابعة انتهت بنتيجة التعادل بهدف في كل شبكة بفضل صد عسلة لركلة جزاء في الدقيقة ال90+12 نفذها اللاعب بافيتيمبي غوميز.

خريج مدرسة “الكاك” تلقى بطاقة صفراء في الدقيقة ال90+2.

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