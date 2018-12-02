بالفيديو: عشرات الشباب يحاصرون رئيس بلدية المنيعة داخل سيارته

حاصر عشرات الشباب من طالبي الشغل رئيس بلدية المنيعة، داخل سيارته بمدخل البلدية مطالبين بتحقيق وعوده التى قطعها عليهم و على نفسه الاسبوع الماضي.

وقاد رئيس البلدية عملية تصعيد، حيث هدد بالاستقالة رفقة مجلسه نهاية الأسبوع الماضي في حال لم يحقق وعود التشغيل بالمؤسسات المتواجدة في اقليم البلدية بعدما قام رفقة رئيس بلدية حاسي القارة على غلق مقر شركة entp بمنطقة الشبابة.

واعتصم هناك، لتتدخل مصالح الدرك الوطني وتنهي اعتصامهم في حين مر يوم الخميس ولم يتحقق اي شيء ولم يقدم اي احد استقالت.

فيما توجه المحتجين للتجمهر امام الولاية المنتدبة في خطوة للضغط على السلطات المحلية والتنصل من المسئولية.

وأوفد والي ولاية غرداية لجنة تحقيق يقودها المفتش العام للولاية الى الشركات المتواجدة في اقليم المنطقة من اجل فتح تحقيق في ملابسات و ظروف التشغيل بها، كما الزم والي الولاية عدد من الشركات على وضع عروض عمل لشباب من المنطقة من اجل تشغيلهم بها و ذلك في خطوة في صالح الشباب البطال بالمنيعة.