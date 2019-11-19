بالفيديو.. عصابة تستولي على تبرعات المحسنين لطفلة مريضة في العمود الفقري

تمكنت مصالح الكتيبة الاقليمية لدرك دائرة وامري بإقليم ولاية المدية من توقيف شابين قاما بالسطو على تبرعات محسنين.

وحسب مصادر “النهار أونلاين”، فإن هذه العملية التي تمت بالتنسيق مع فرقة الدرك لبلدية تمزقيدة، جرت بعد تلقي شكاوى حول سرقات استهدفت حصالات المحسنين لفائدة طفلة مريضة.

وفي التفاصيل، قالت المصادر إن التبرعات محل السرقة كانت موجهة لمساعدة طفلة تدعى “أصالة” للعلاج بالخارج من اعوجاج على مستوى عمودها الفقري.

وقد أظهرت التحقيقات في هذه القضية أن الجانيان قاما بالاستيلاء على 13 حصالة، كانت موزعة على عدد من محلات المنطقة، وتحديدا في وامري، لتمكين المحسنين من مساعدة الطفلة.

وقد جرى تقديم الشابين الموقوفين للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية.