بالفيديو.. عصابة تعتدي على رعية تركي بأولاد فايت في العاصمة
رصد فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة الاعتداء على رعية تركية في أحد أحياء أولاد فايت بالجزائر العاصمة.
وحسب ما ورد في الفيديو، فقد تم سرقة بعض أغراض الضحية، والذي كان بصدد وضعها داخل سيارته المركونة في الحي.
وكان المتهمون يترصدون لهذا الرعية الأجنبي منذ 4 أيام خلت، إلى أن تمكنوا من ذلك.
وبعد الاعتداء عليه وسرقته، فر المتهمون عبر مركبة بيضاء تحمل لوحة ترقيم خاطئة من أجل التمويه.
وحسب ما ورد في ذات الفيديو، فقد انتبه الرعية التركي إلى التحركات المشبوهة للمتهمين الذين قاموا بسرقة أغراضه. حيث قام بعد الحادثة بأيام قليلة بتصوير وجوههم وتوثيق تحركاتهم.
https://www.facebook.com/watch/?v=1062758574298142&extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
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بومرداس: توقيف 4 أشخاص قاموا بالاعتداء على المساجد و المواطنين
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري قورصو لأمن دائرة بودواو بولاية بومرداس، من إلقاء القبض على أربعة أشخاص. قاموا بالسطو على المساجد و الإعتداء على المواطنين.
وفي بيان لأمن الولاية تعود حيثيات القضية عند توقيف شخص بتهمة سرقة هواتف نقالة و الإعتداء على المواطنين.
إلى جانب توقيف شخص يقوم بالسرقة من داخل مسجد وذلك بالترصد لضحاياه لغرض سرقة أحذيتهم الرياضية.
حيث كان يستهدف أنواع من الأحذية الرياضية ذات علامات عالمية من أجل إعادة بيعها في الأسواق اليومية و الأسبوعية.
بالمقابل تم توقيف شخص أخر عشريني في حالة تلبس يقوم بترويج المؤثرات العقلية على مستوى حي بن رحمون بالقرب من الملعب الجواري وبحوزته 47 قرص مهلوس.
بالإضافة الى مبلغ مالي يقدر بـ/5500 دج عائدات تلك السموم مع توقيف شخص محل أوامر بالقبض من طرف العدالة.
وهذا بتهم إصدار شيك بدون رصيد و النصب والإحتيال، خيانة الأمانة، ليتم إنجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهما مع تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.
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كما تمكنت شـرطة بومـرداس من الاطاحة بجماعة إجرامية متكونة من ثلاثة أشخاص وضبط بحوزتهم 5892 قرص مهلوس.
وفي بيان لأمن الولاية فقد تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن بومرداس من توقيف ثلاثة اشخاص،
مشتبه فيهم تورطوا في جرائم المخدرات و الأقراص المهلوسة.
حيث تمت العملية بعد ورود معلومات تفيد بقيامهم بترويجها و بيعها و كذلك تخزينها.
أين تم إستغلال كل ما يفيد التحقيق لتتمكن عناصر الفرقة من توقيفهم، مع حجز كمية من الأقراص المهلوسة قدرت بـ 5892 قرص من نوع بريقابالين.
إلى جانب كمية من المخدرات صنف القنب الهندي مبلغ مالي يقدر بحوالي 40 مليون سنتيم و سيارتين سياحيتين.