بالفيديو.. عصابة تعتدي على رعية تركي بأولاد فايت في العاصمة

رصد فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة الاعتداء على رعية تركية في أحد أحياء أولاد فايت بالجزائر العاصمة.

وحسب ما ورد في الفيديو، فقد تم سرقة بعض أغراض الضحية، والذي كان بصدد وضعها داخل سيارته المركونة في الحي.

وكان المتهمون يترصدون لهذا الرعية الأجنبي منذ 4 أيام خلت، إلى أن تمكنوا من ذلك.

وبعد الاعتداء عليه وسرقته، فر المتهمون عبر مركبة بيضاء تحمل لوحة ترقيم خاطئة من أجل التمويه.

وحسب ما ورد في ذات الفيديو، فقد انتبه الرعية التركي إلى التحركات المشبوهة للمتهمين الذين قاموا بسرقة أغراضه. حيث قام بعد الحادثة بأيام قليلة بتصوير وجوههم وتوثيق تحركاتهم.

https://www.facebook.com/watch/?v=1062758574298142&extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing

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