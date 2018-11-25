بالفيديو.. عطال:”أنا سعيد بالفوز الخامس لنا على التوالي”

أبدى الدولي الجزائري يوسف عطال، سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه مع ناديه نيس أمام ليل اليوم، في الدوري الفرنسي.

وصرح عطال للفحة الرسمية للنادي قائلا:”الفوز رائع وهو الخامس على التوالي وسعيد بتواجد الأنصار حولنا وإنشاء الله سنكمل على هذا النحو”.

يذكر أن عطال قدم مباراة ممتازة بشهادة الإعلام الفرنسي، وأضحى أحد أهم أوراق كتيبة الدولي الفرنسي السابق “باتريك فييرا”.