بالفيديو.. عطال:”التأهل للمونديال حُلم كل اللاعبين”

أكد نجم فريق نيس الفرنسي “يوسف عطال” ان التأهل لمونديال قطر 2022 حُلم كل عناصر المنتخب الوطني.

لاعب نيس الفرنسي نزل ضيفا سهرة اليوم الأحد على برنامج “Canal Football Club” الذي يُبث في قناة “كنال +” الفرنسية.

“جمال بلماضي أضاف الكثير للمنتخب الوطني منذ قدومه، سنفعل كل شيء للتأهل لمونديال قطر 2022”.

“هو حلم كل اللاعبين ولك ان ترى الفرحة في نفوس الجماهير الجزائرية عندما تأهلنا لمونديال 2010 و مونديال 2014”.