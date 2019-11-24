بالفيديو.. عطال:”لم أنتظر تألقي في موسمي الأول مع نيس”

الرياضة
  • -
  • 0
بالفيديو.. عطال:”لم أنتظر تألقي في موسمي الأول مع نيس” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

كشف يوسف عطال نجم المنتخب الوطني الجزائري انه لم ينتظر تألقه في أول موسم مع نيس قادما من الدوري البلجيكي.

لاعب نيس الفرنسي نزل ضيفا سهرة اليوم الأحد على برنامج “Canal Football Club” الذي يُبث في قناة “كنال +” الفرنسية.

“لم أنتظر تألقي الموسم الماضي مع نيس لأنني قدمت من الدوري البلجيكي، هناك لم ألعب الكثير من المباريات”.

“قلت في قراراتي نفسي بعد التحاقي بنيس انني احتاج لبعض الوقت لكن الأمور سارت بسرعة”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=731344

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com