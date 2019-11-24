بالفيديو.. عطال:”لم أنتظر تألقي في موسمي الأول مع نيس”

كشف يوسف عطال نجم المنتخب الوطني الجزائري انه لم ينتظر تألقه في أول موسم مع نيس قادما من الدوري البلجيكي.

لاعب نيس الفرنسي نزل ضيفا سهرة اليوم الأحد على برنامج “Canal Football Club” الذي يُبث في قناة “كنال +” الفرنسية.

“لم أنتظر تألقي الموسم الماضي مع نيس لأنني قدمت من الدوري البلجيكي، هناك لم ألعب الكثير من المباريات”.

“قلت في قراراتي نفسي بعد التحاقي بنيس انني احتاج لبعض الوقت لكن الأمور سارت بسرعة”.