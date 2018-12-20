بالفيديو..عطال بديل أمام غانغون ونيس يقصى من كأس الرابطة

فضّل المدرب الفرنسي باتريك فييرا إبقاء اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال على دكّة البدلاء خلال مواجهة الأمس التي جمعت فريقه نيس أمام غينغون في إطار الدور ثمن النهائي من كأس الرابطة الفرنسية.

ودخل عطال إحتياطيا في الدقيقة الـ65 من عمر المباراة، أين حاول تقديم الإضافة لفريقه خاصة من الناحية الهجومية، إلا أنه لم يتمكن من ذلك بعدما إنتهت المباراة بنتيجة التعادل السلبي ليحتكم الفريقين إلى ضربات الترجيح التي إبتسمت لفريق غينغون بعدما تصدى حارسه إلى ثلاث ركلات جزاء.

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