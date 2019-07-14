بالفيديو..عطال خلطها بعد التأهل التاريخي للنهائي

شهدت نهاية المباراة التي جمعت المنتخب النيجيري امام المنتخب الجزائري إحتفالات عارمة من لاعبي الخضر بالـتأهل التاريخي للمباراة النهائية.

وبالرغم من الإصابة التي تعرض لها يوسف عطال والتي حرمته من المشاركة في مباراة نيجيريا إلا أنه إحتفل بطريقة جنونية مع زميله عيسى ماندي بهذا التأهل .